Knud Erik Hansen (S) vil se på muligheden for at ansætte en veterankoordinator i Faxe Kommune. Foto: Morten Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester vil se på hjælp til veteraner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester vil se på hjælp til veteraner

Faxe - 06. september 2016 kl. 16:50 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag fejrede Faxe Kommune de danske udsendte med et arrangement på Kultunariet i Haslev, og her luftede borgmester Knud Erik Hansen (S) muligheden for at ansætte en veterankonsulent i kommunen.

- Det gør et stort indtryk, at vi har så mange veteraner i vores kommune, og at nogle af dem har det rigtig skidt. Kombineret med udmeldingen fra regeringen og de andre partier i Folketinget mener vi, at det er den rigtige tid til at undersøge, hvad vi kan gøre for veteranerne i kommunen, siger Knud Erik Hansen.

Borgmesteren vil nu se på, hvordan man har hjulpet veteraner andre steder.

- Vi skal have undersøgt erfaringer fra andre kommuner og se, om det skal være en fuldtidsstilling, eller om man eventuelt kan dele en konsulent med en anden kommune. Vi skal også se på eventuel finansiering, for det her er ikke noget, der skal udsættes i flere år, siger han.