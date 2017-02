Borgerværn vil hjælpe politiet

Privatfoto

Faxe - 10. februar 2017 kl. 19:00 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været en del røverier i Faxe og Rønnede inden for den sidste måned, og søndag aften blev en mand overfaldet foran Fakta i Faxe.

Det har fået en gruppe borgere til at starte et borgerværn, der skal patruljere i Faxe by, og de vil meget gerne have flere medlemmer.

- Der har været stor interesse. Hvis man gerne vil have et borgerværn, så må man også gøre noget for det, og vi mangler stadig folk, der vil ud og patruljere, fortæller Mie Pontin Dandanell, der har været med til at starte borgerværnet op.

- Vi vil gerne være synlige i byen, og hvis der sker noget, så kan vi optage et signalement og kontakte politiet med det samme. Vi ved selvfølgelig godt, at vi ikke må udøve selvtægt, for hvis man først begynder på sådan noget, så bliver det nok rigtig svært at skaffe folk, og det kan også være farligt. Derfor er det vigtig, at det er voksne mennesker, der kan håndtere en presset situation, og som ikke lader sig provokere for eksempel, siger Mie Pontin Dandanell.