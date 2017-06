Anne Thielemann har været borgerrådgiver siden 2013 og har i 2016 oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser. Arkivfoto: Susanne Søhuus

Borgerrådgiver: Der skal følges bedre op

Faxe - 20. juni 2017 kl. 19:38 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var 392 henvendelser til Faxe Kommunes borgerrådgiver i 2016. Det er væsentligt flere end de knap 350 henvendelser i både 2015 og 2014.

- Og det er som tidligere år familie- social- og beskæftigelses-området, der er årsag til langt de fleste henvendelser, fortæller borgerrådgiver Anne Thielemann.

- En del af henvendelserne handler om sager, der på forskellig vis er blevet glemt i systemet. I et enkelt tilfælde undrede borgeren sig over, at der ikke var sket noget i flere måneder efter et møde. Først da vedkommende selv henvendte sig - knap fire måneder senere - blev det klart, at beslutningen fra mødet slet ikke var blevet sat i værk, fortæller Anne Thielemann.

- Derfor er et af mine gennemgående råd til forvaltningen da også, at der må findes et system, så frister overholdes, og aftaler gennemføres. I mange sager er der jo lovbestemte frister, der skal overholdes, tilføjer hun.

Alle borgere i Faxe Kommune kan henvende sig til borgerrådgiveren, og her kan man spørge om snart sagt alt. Hvis man f.eks. føler, at man er kommet i klemme i systemet eller har svært ved at formulere sin klage, kan man også få hjælp til det.

Borgerrådgiverens rapport er netop udkommet og blev taget til efterretning på byrådets møde 14. juni. Du kan læse hele rapporten på kommunens hjemmeside.