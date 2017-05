Det er fosforproblematikken nedstrøms i Tystrup Sø, der ifølge centerchef i Faxe Kommune Torkild Lauridsen er årsagen til, at der udstedes kloakeringspåbud helt oppe ved Huleå. Foto: Jens Wollesen

Borgere nægter at kloakere

Faxe - 06. maj 2017

Næstformanden i foreningen Fair Spildevand, landmand Peter Kiær fra Storgaarden i Terslev, var 31. marts i år til møde med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

- Ministeren var rystet over det, jeg kunne fortælle ham om, hvordan der ude i kommunerne kommer en masse politianmeldelser af borgere, der ikke vil rense deres spildevand, fordi de udleder til vandløb, der har den højeste miljøklasse med meget god økologisk tilstand. Ministeren foreslog på den baggrund, at man klager til statsforvaltningen i alle seks retskredse, og han vil undersøge sagen og sende et hyrderebrev ud til kommunerne, siger Peter Kiær til avisen.

- 1. maj fik Pia Adelsteen (DF) så et svar fra Esben Lunde Larsen, som er en gamechanger. Der står nemlig, at man gerne må forurene, og det er stik imod hvad Faxe Kommune har sagt igen og igen, siger Peter Kiær, der personligt har meddelt Faxe Kommune, at han ikke vil kloakerer sine tre beboelsesejendomme.

Svaret til Pia Adelsteen er en skrivelse fra Miljøstyrelsen til ministeren, som lyder:

»Udledning af stoffer mv. til vandmiljøet i et omfang, som ikke kan skade eller medføre skade, forringelse eller forstyrrelse som omhandlet i definitionen, ikke er at regne som forurening i direktivets forstand. Flere mindre udledninger af forurenende stoffer til vandmiljøet, som samlet medfører, at miljømålet for et målsat vandområde ikke er opfyldt, vurderes imidlertid at være omfattet af direktivets definition af forurening«.

Teknik- og miljøcenterchef i Faxe Kommune Thorkild Lauridsen svar på kritikken og svaret til ministeren lyder:

- Det er præcis det, der er problemet, at en masse mindre forureninger fra flere forskellige vandløb tilsammen medfører fosforproblemet nede i Tystrup Sø, som Susåen går igennem. Du ikke vil kunne måle en forurening fra det enkelte hus, men de bidrager kollektivt til den samlede forurening længere nede ad vandløbet, siger han.

Jan Olsen bor ved Svennerup Skov syd for Rønnede, hvor han og 14 andre ejendomme udleder deres spildevand fra husholdningernes septiktanke til Huleå, der har forbindelse til Susåen og dermed Tystrup Sø.

- Huleå har karakteren 7 i vandfaunaindekset, som er den bedste karakter, og det betyder høj økologisk tilstand. Vandet er så rent, at man kan drikke det, og det har jeg gjort foran TV2 Østs kamera, siger Jan Olsen, der ligesom Peter Kiær har meddelt Faxe Kommune, at han ikke vil kloakere sit hus, hvilket kan betyde, at han bliver politianmeldt

- Påbuddet er givet på et forkert grundlag. Prisen er 80 til 100.000 kroner pr. husstand. Vi er ved at smide mellem 120 og 140 millioner kroner væk, hvis alle de 1.450 ejendomme med påbud kloakeres, uden at Faxe Kommune har undersøgt forholdene, så det får vi ikke et renere vandmiljø af, siger Jan Olsen og tilføjer:

- Det er så gak i låget, og så må en dommer i værste fald afgøre, hvem der læser reglerne rigtigt.

- En borger i Dronningmølle har allerede vundet sin sag ved retten i Helsingør for et par uger siden. Og borgerne kommer til at vinde flere af de retssager, som kommunerne anlægger om manglende spildevandsrensning, vurderer Peter Kiær.