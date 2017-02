Vinterferien giver udfordringer for folk, der skal med bussen. Foto: Claus Bjørn

Bøvl med busserne i ferien

Faxe - 17. februar 2017 kl. 12:18 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For mange er vinterferien en kærkommen lejlighed til at få opladt batterierne og koble fuldstændig af. Men når hele kommunen kører på vågeblus, kan det hurtigt blive bøvlet for dem, der ikke har vinterferie.

I Facebook-gruppen »Politik & debat i Faxe Kommune« påpeger Helen Schulze, at der er problemer med afholdelse af vinterferien for skolelever, der går i skole i Roskilde. Hendes søn pendler nemlig hver dag fra Terslev til Roskilde Tekniske Skole, men i vinterferien er busserne omlagt til minimal drift, og her opstår problemet.

For hvor elever i Faxe Kommune har vinterferie i uge syv, så ligger vinterferien i uge otte i Roskilde. Derfor er der reelt en uge, hvor det kan være rigtig svært at komme over kommunegrænsen, hvis man ikke har en bil.

For Jesper Østrup, der er direktør på Roskilde Tekniske Skole, er problematikken velkendt.

- Det er der masser af bøvl med det, ikke kun for elever, men også de ansatte. Vi har en lærer, der bor i Roskilde og har to børn. Det ene barn går i skole i Roskilde og det andet i Ringsted, og det er mildest talt ikke særligt hensigtsmæssigt, når vinterferien ligger i to forskellige uger, siger han.

Problematikken kommer bag på formand for teknik- og miljøudvalget i Faxe Kommune, Ivan Lilleng (K), men han planlægger dog at gøre noget ved det.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg aldrig tænkt over, at det kunne være et problem, og jeg har heller ikke fået nogen henvendelser om det. Men det er selvfølgelig noget vi skal tale om og se, om vi ikke kan gøre det på en mere elegant måde næste år, siger han.

