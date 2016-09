Følelsen af Faxe skal levendegøres af kommunens børn i en ny kampagnefilm.

Send til din ven. X Artiklen: Børn til kampagnefilm søges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn til kampagnefilm søges

Faxe - 07. september 2016 kl. 15:58 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Faxe Kommune skal og vil vokse indbyggermæssigt. Derfor har kampagnen Følelsen af Faxe sat gang i en kampagnefilm, der skal fortælle resten af Danmark om de glæder der er, når man kalder Faxe Kommune for sit hjem«, skriver Faxe Kommunes kommunikationskonsulent Bjørn Rasmussen i en pressemeddelelse.

Til optagelserne skal der bruges lokale børn og Følelsen af Faxe holder derfor casting søndag den 2. oktober 2016 klokken 10 til 12 på Vibeengskolen i Haslev med den professionelle caster Tine Jespersen bag roret.

»Faxe Kommune har brug for flere børnefamilier til vores byer og landsbysamfund. De er vigtige for folkeskolerne, lokalsamfundene og vores fremtid. Derfor er det oplagt at lade børnene fortælle om deres glæder ved at bo her, da de taler til børnefamilierne og deres umiddelbarhed giver et godt indtryk af, hvad Følelsen af Faxe er«, skriver Børn Rasmussen.

Kun lokale antages

De medvirkende børn skal naturligvis bo i Faxe Kommune, have masser af gå-på-mod, energi og personlighed og de må selvfølgelig heller ikke være bange for at tale foran et kamera.

Alle deltagerne skal desuden være ledsaget af en voksen, der kan give tilsagn om barnets medvirken. Filmen vil blive optaget af et professionelt filmhold i weekenden 5.-6. november 2016. Der gives en særlig gave til de medvirkende i kampagnefilmen, og Bjørn Rasmussen kan kontaktes på telefon 40 46 39 06 for yderligere spørgsmål.