Bøderegn på Bregentvedvej

En bilist blev desuden sigtet for ikke at have sit kørekort med, en anden havde ikke spændt sikkerhedsselen og en tredje bilist medbragte en passager under 15 år, som ikke var forsvarligt fastspændt. Ligeledes blev en knallertkører sigtet for at køre på fortovet og for ikke at have et kørekort. Politiet uddelte i alt 34 klip i kørekortene.