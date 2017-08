Blå blok i bredt valgforbund

Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Nye Borgerlige og Liberal Alliance er blevet enige om at gå til valg i et valgteknisk samarbejde.

- Det betyder groft sagt, at en stemme på os bliver inden for gruppen her og ikke f.eks. kan ende med at give et mandat til Enhedslisten, forklarer René Tuekær (L).