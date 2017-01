Se billedserie Det er ikke altid lige nemt at finde ud af, hvor man skal sætte fødderne, men danserne fra Dance Royal var gode til at hjælpe med vejledning. Foto: Morten Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Højt humør til nytårstaffel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Højt humør til nytårstaffel

Faxe - 17. januar 2017 kl. 15:25 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var de helt store smil, der var fundet frem i dagens anledning, da Faxe Lokalforening under Red Barnet havde fyldt længen på Rønnede Kro med børn og deres familier.

Med levende musik til maden, var stemningen, som den skal være på den gamle kro, og da alle havde tygget af munden fik selskabet besøg af Dance Royal, der i de finiste skrud viste, hvordan Prinsesse Alexandrine Kvartetten skal danses.

Lokalforeningen Faxe har nu i et år lavet arrangementer for foreningens medlemmer, og selvom lancier måske ikke er det, der står højest på de fleste børns liste over underholdende indslag, så var arrangementet alligevel en succes.

- Det her arrangement er måske ikke lige så børnevenligt, som de andre ting vi laver, men forældrene har råhygget sig. Og for mange af dem er det måske den eneste gang, de kommer til at opleve en middag på Rønnede Kro, så vi er glade for at være med til at give dem den oplevelse, siger Birgit Briks, der er formand for Faxe Lokalforening.

Da de garvede dansere var færdige med at feje elegant hen over trægulvet, blev det gæsternes tur til at vise, at danseskoene ikke er skruet helt forkert på.

Og selvom drengene styrtede ud for at lege tagfat, mens fædrene alle som én hoppede i flyverskjul bag kaffebordet, lykkedes det alligevel at samle nok familier og frivillige til, at dansen kunne begynde.

Der var noget, der fik smilene frem hos alle, og musikken blev et par gange overdøvet af højlydte grin, når der gik kludder i trinnene, og folk pludselig stod det helt forkerte sted.