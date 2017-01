Beredskabsdirektør: Naturen er en hård modstander

Bedresskabet kæmper fortsat med at dæmme op for vandmasserne, der fortsat fosser fra Faxe Bugt og ud i Faxe Å.

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard Jørgensen bliver løbende opdateret på situationen.

- De kortsluttede elkabler ved Engsvinget kan give strømudfald i hele området. Vi kan ikke sige noget om, hvor mange der er ramt eller bliver ramt. Faxe Rensningsanlæg har ledt 50.000 liter renset spildevand ud for at undgå, at der kommer overløb af urenset vand. Pt har vi ingen meldinger om, at folk har problemer med kloakkerne i området. Vinden har lagt sig, og vi kan se at vandstanden ved Præstø er aftagende, og det formoder vi også den er ved at stabilisere sig ved Faxe Ladeplads. Vi nåede ikke så højt op, som prognoserne varslede, men det her er også slemt nok, siger han.

Men kunne kampen ved Faxe Å-udløbet være undgået eller kunne I have forberedt jer bedre?

- Vi har arbejdet sammen med kommunen siden i morges på at forberede det her, og vi vil blive ved med at forsøge at dæmme op for udløbet, så længe, vi kan. Hvis det lykkes, så er vi allerede klar med pumper, så vi kan pumpe vandet fra åen og ud i bugten igen. Men det er klart, at vi vil skulle vurdere, hvad vi kan lære af denne oplevelse, siger Flemming Nygaard Jørgensen.