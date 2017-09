Simon Christiansen blev bl.a. dømt for at have stjålet en salonriffel som denne sammen med tre andre geværer. Fotoet er fra en tidligere aktion. Foto: HA

Bandemedlem i brummen for våben og omfattende tyverier

Faxe - 06. september 2017

Simon Christiansen, medlem af banden Gremium, som har haft klubhus i Haslev, har ved Retten i Nykøbing Falster fået to et halvt år fængsel, skriver Sjællandske.

Den 34-årige mand er blevet dømt for våbenbesiddelse og et stort antal tyverier såvel i Præstø som Haslev, Herlufmagle og Fuglebjerg. Herudover har han kørt for stærkt, tanket benzin uden at betale flere gange og kørt uden kørekort.

Han slap for at blive dømt for et røveri i et hjem i Præstø, men kun fordi anklager Iben Grønbæk ikke kunne bevise, om han skubbede og slog den kvindelige beboer, der kom hjem, for at slippe væk, eller for at stjæle en tablet.

Kvinden havde grebet fat i armen på ham, og under tumulten tabte han tabletten på gulvet. Anklageren mente, at Simon Christiansen havde forsøgt at beholde tabletten, og dermed er der tale om røveri, mens forsvareren hævdede, at han bare havde forsøgt at komme ud af huset.

Dommeren fandt det ikke bevist, at han havde forsøgt at røve tabletten, og dermed slap han for at få en alvorlig tillægsstraf. Men tyveri var det stadig, for han fik en iPad og nogle smykker med ud til en værdi af 12.000 kr.

Men det var det mindste. Simon Christiansen og hans 38-årige medsammensvorne, som endnu ikke har været for retten, har over de sidste par år stjålet for omkring 650.000 kr. i Syd- og Midtsjælland. Tyverierne er foregået i private hjem og omfatter kontanter, smykker, fjernsyn, kameraer, computere, tablets, telefoner, køkkenmaskiner, stjernekikkerter, spillemaskiner, stereoanlæg, spiritus, solbriller, ure og sølvtøj for blot at nævne nogle af effekterne.

Men det, der slog rigtig hårdt i udmålingen af dommen, var tyveriet af et våbenskab 27. januar 2016 i Fuglebjerg. Skabet indeholdt en salonriffel, et glatløbet haglgevær, en glatløbet jagtriffel og et luftgevær med ammunition og tilbehør.

Våbnene og de mange tyvekoster blev fundet ved politiets ransagning af Gremiums klubhus i Finlandsgade i Haslev 2. februar, kun to uger senere. Ransagningen skete umiddelbart efter den rivaliserende bande Brothas affyring af 16 skud mod klubhuset.

- Der er mange, der har haft deres gang i klubhuset, men vi kunne kæde tyvekosterne sammen med Simon Christiansen og den anden tiltalte gennem telefonoplysninger. Vi kunne se, hvor kosterne stammede fra, og vi kunne også se, hvor de to tiltaltes mobiltelefoner havde befundet sig, da tyverierne skete. De var i nærheden af gerningsstederne, forklarer Iben Grønbæk.

Udover fængselsdommen skal Simon Christiansen betale en bøde på 28.000 kr. for overtrædelse af færdselsloven, og han kan se frem til erstatningssager fra ofrenes forsikringsselskaber. Det skriver Sjællandske.