Ballebrand bliver svær at opklare

Det er under to år siden, at politiet senest var ude til storbrand i halmballer. På tærsklen til 2016 var brandfolk på arbejde i døgndrift for at slukke brand i 1500 bigballer på Roholtevej, som billedet her er fra. Der er dog intet der tyder på, at de to brande har noget med hinanden at gøre. Foto: Kathrine Harvey