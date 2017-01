Christian Busk (i båden) går med livrem og seler og evakuerede sin båd op af Faxe Ladeplads Havn onsdag morgen. Foto: Kathrine Harvey

Bådejere ruster sig mod vandet

Faxe - 04. januar 2017 kl. 12:13 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen strålede uden bekymring på havnekajen onsdag formiddag. I havnebassinet lå en flok gråænder og skvulper sorgløst rundt.

Stilhed før stormen, kunne man fristes til at kalde det, for onsdag aften har DMI varslet forhøjet vandstand med op mod 180 centimeter over normalen langs de syd- og østsjællandske kyster.

Varslet har fået havnefolket i arbejdstøjet, og i løbet af dagen vil flere og flere bådejere formentlig lægge vejen forbi for sikre deres skibe.

Christian Busk tør ikke risikere, at hans båd bliver ødelagt. Derfor har han iværksat »evakuering« med det samme, så båden kommer på land, før det er for sent.

Det skal nok blive heftigt, og jeg tør ikke tage nogen chancer. Jeg bor lige oppe i byen, så jeg ville hellere få båden op med det samme- Så vi tog herned og gik i gang, lige efter Flemming (Juel red.) ringede. Det er meget usædvanligt, at jeg har båden liggende endnu, og sådan tror jeg også det er for mange af de andre bådejere hernede. Det har jo været mildt vejr indtil nu, så derfor ligger vi her stadig, men nu ryger båden altså op, siger han, mens båden »Ingeborg« bliver trukket op på trailer ved slæbestedet.

DMI's varsel gælder fra omkring klokken 16.00 onsdag og frem til klokken 6.00 torsdag morgen.