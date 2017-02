Arne Rohde spiller bedste ven til Peter Gantzler, alias Jensen, i søndagens 8. afsnit af tv-serien Arvingerne. Privatfoto

Arne Rohde går til filmen

Faxe - 19. februar 2017 kl. 08:57 Af Kathrine Harvey

Arne Rohde er et kendt ansigt, især i Dalby med en fortid som byrådspolitiker i Gl. Rønnede kommune, men han har også et særligt talent, som nok kan komme ham til gavn, når han i november skal forsøge sig med et comeback i byrådet: Han kan spille skuespil.

- Jeg har spillet både revy og amatørteater i mange år, fortæller han.

Han meldte sig, da man søgte dem til en ny sæson af tv-serien Arvingerne. Scenerne blev optaget på Det Blå Marked i Haslev i september.

- Vi var der i fire dage, og det var virkelig sjovt. Vi var en masse lokale statister, men de kom rejsende til Haslev fra Fyn, for at være med. Jeg blev valgt ud til at spille Jensens ven (gårdejer, som Signe på Grønnegård er raget uklar med red.), og min rolle indebar at sidde og drikke øl med Peter Gantzler, som spiller Jensen - ikke så tosset en rolle, selv om det var tyndt øl, fortæller Arne Rohde.

Han løfter desuden sløret for, at et hold ældre dansere fra Haslev formentlig er med i en af scenerne.

8. afsnit af Arvingerne, som er afsnittet, hvor Arne Rohde spiller med som Jensens drukkammerat, bliver vist klokken 20.00 søndag aften på DR1.