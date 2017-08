Arbejder for millioner skydes

- Vi har i flere år budgettet med, at vi skulle overholde servicerammen, men som noget nyt kan vi i 2017 også forvente, at statens skrider til økonomiske sanktioner, hvis vi bryder anlægsrammen. Og hvis vi selv skal betale 60 procent af overskridelsen på næsten 30 millioner kroner, så går det altså ikke, forklarer borgmester Knud Erik Hansen (S) om baggrunden for, at økonomiudvalget nu indstiller til byrådet, at 13 anlægsarbejder for i alt 27,3 millioner kroner udskydes fra 2017 til 2018.