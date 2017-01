Da det analoge tv-signal blev lukket ned i 2009 lovede YouSee, at ingen af deres kunder ville komme til at opleve sort skærm. Nytårsaftensdag 2016 telegiganten tv-signal i hele landet, også her i kommunen. Langt de fleste lokale tv-kunder har dog fået signalet tilbage nu. Foto: Jens Wollesen

Antenneforeninger: Sårbart tv-signal kan være hacket

Faxe - 02. januar 2017 kl. 12:36 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De lokale antenneforeninger i Faxe Kommune og deres samarbejdspartnere har knoklet for at få tv-forbindelsen tilbage til deres kunder. De fleste kunder har nu fået tv-signalet tilbage. Nogle steder mangler få af kanalerne stadig, og der kan det være en god idé at foretage en ny kanalsøgning på tv'et.

3300 husstande, der er tilkoblet Faxe og Faxe Ladeplads Antenneforening, og knap 4000 hustande, der får tv-signal via Haslev Antennelaug, har været berørt af det landsdækkende signalnedbrud, der ramte telegiganten YouSee om eftermiddagen nytårsaftens dag.

Jørn Manon Jensen, kasserer i Faxe og Faxe Ladeplads Antenneforening, har sammen med teknikere arbejdet intenst på at oprette en ny tv-forbindelse fra Vordingborg, hvor centralen ligger, og op til tv-brugerne i Rønnede, Karise, Faxe og Faxe Ladeplads.

- Første nytårsdag var vi færdige i Vordingborg, efter at have arbejdet i 14 timer. Vi kendte heldigvis en god tekniker hos Dansk Kabel TV, som hjalp til med at få et lyslederkabel sat op til Rønnede og Faxe, og det fik vi lavet, så det var oppe at køre igen i det meste af vores dækningsområde klokken fem om morgenen. Jeg hat i mine snart 45 år som tekniker aldrig før oplevet så massivt et signalnedbrud, som det der fandt sted nytårsaften. Vi snakker jo sammen, os teknikere, og vi mener, at man næsten kun kan få sådan et nedbrud, hvis nogen har hacket YouSees ip-adresser. Vi taler om over 50 stationer, der har skullet genstartes i hele landet. Det kræver en del, siger han.

Status i skrivende stund er, at tv-signalet er kommet igen hos langt de fleste hustande i antenneforeningens område.

- Der er stadig problemer med nogle få kanaler, især TV 2 Charlie, kanal 11 og kanal 15, og vi arbejder på at få løst de sidste problemer hurtigt i løbet af ugen. Man kan med fordel at lave en ny kanalsøgning på tv'et, for der kan de manglende kanaler komme tilbage, siger Jørn Manon Jensen.

Han oplyser, at den såkaldte startfrekvens er ændret på tv'et for nogle måneder siden, og derfor skal man følge denne vejledning: Tænd tv'et og gør følgende: Tryk på »Menu«-Opstilling/Indstillinger-Kable = DVB-C - så kommer man ind til at indtaste startfrekvensen. Her skriver man SR 6875 og sætter startfrekvensen til 450000, sætter netværks ID til 100 og væger QAM 64. Så skulle programmerne gerne ligge i rækkefølge.

Hos Haslev Antennelaug burde kunderne kunne se alle deres tv-kanaler igen, oplyser formand Jan Dalum.

- Jeg har talt med vores konsulent fra Dansk Kabel TV, der undskyldte meget for nedbruddet, som han fortalte startede på hovedcentralen på Borups Allé. Som jeg kunne se, var der signal i går aftes, da jeg kom hjem igen efter at have været bortrejst nytårsaften. Vi kunne dog heller ikke se dronningens nytårstale i tv, der hvor vi var nytårsaften, så vi hørte den i radioen, fortæller han.

Dansk Kabel Tv tager sig primært af driftsforstyrrelser i antennelaugets fysiske anlæg, men de kan intet gøre, når tv-signalet ryger efter nedbrud på serverstationerne.

- Da jeg startede i antenneforeningen for snart mange år siden, var det bare rart at have et tv, og det gjorde ikke så meget, hvis signalet røg en gang imellem. Nu er spørgsmålet, om vi i det hele taget snart kan undvære tv og bredbånd, for det er blevet så integreret en del af vores hverdag. YouSee er meget sårbare, når man kan blive udsat for et nedbrud af denne kaliber, og det var nogle af de tanker, vi gjorde os i 2008. Vi besluttede at dele Haslev op i otte øer, som forsynes via fibernet fra vores antennehus, og på den måde er vi ikke så sårbare. Nu kan én ø ikke trækker de andre med, hvis der sker et nedbrud, siger Jan Dalum.