Ansatte tør ikke være alene med direktør

Faxe - 10. januar 2017 kl. 07:00 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mobning, splittelse og frygt for fyringer er hverdag for en gruppe medarbejdere i Business Faxe, der varetager erhvervslivets interesser i Faxe Kommune. Det fremgår, af en intern mail, som Sjællandske er kommet i besiddelse af.

I mailen, der er sendt til hele Business Faxes bestyrelse, fortæller gruppen af medarbejdere om, hvordan direktør Jesper Ib Paulsen bagtaler medarbejderne og spiller dem ud mod hinanden, ligesom han råber ad medarbejderne for at få dem til at rette ind.

Ifølge gruppen af medarbejdere har Jesper Ib Paulsen skabt så negativt et arbejdsmiljø, at gruppen har lavet en intern aftale om ikke at være i enerum med direktøren.

Fuld tillid

Selvom det er anden gang på bare et halvt år, at bestyrelsen er blevet gjort bekendt med det dårlige arbejdsmiljø, som gruppen af medarbejdere mener, at Jesper Ib Paulsen skaber, bakker bestyrelsen fortsat op om direktøren.

- Jeg har ingen kommentarer til den konkrete sag, men bestyrelsen har fuld tillid til Jesper Ib Paulsen, siger bestyrelsesformand i Business Faxe Hans Elverdam.

Det har endnu ikke været muligt at få en udtalelse fra Jesper Ib Paulsen.

