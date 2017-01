Borgmester Knud Erik Hansen (S) er næstformand i Alkohol og Samfund og var forleden selv med, da der blev kørt kampagne om at tale med kolleger om alkohol-misbrug. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Alkohol er noget vi taler om

Faxe - 31. januar 2017 kl. 12:52 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På fredag sender Region Sjælland spørge-skemaer ud til tusindvis af borgere. Målet er - for tredje gang - at tage temperaturen på borgernes sundhed. Der er spørgsmål om vægt, om rygning, motionsvaner - og om alkohol.

Og det var faktisk Sundhedsprofilen fra 2010, der fik Faxes borgmester Knud Erik Hansen (S) til for alvor at få øjnene op for det problem, alkohol udgør.

- Af sundhedsprofilen kunne vi dengang se, at borgerne i Faxe Kommune baksede med mange sundhedsmæssige udfordringer. Men omkring alkohol var det specielt, for her ønskede kun få at ændre adfærd, også selvom de havde et overforbrug, forklarer Knud Erik Hansen.

Derfor gik han i gang med at få nedskrevet alkoholpolitik, beskrive handleplaner og indsatsområder for at få nedbragt forbruget af alkohol.

- Vi fik stor opmærksomhed hver gang vi fjernede alkohol. Men jeg tror på, at det virker, tilføjer han.

I disse dage deltager han aktivt i Alkohol og Samfunds kampagne »Respekt« om at turde tale med sine kolleger om alkoholmisbrug. Og så venter han spændt på at se om indsatsen mod alkoholmisbrug kan aflæses af resultaterne i årets Sundhedsprofil.

