Årvågen avislæser fandt stjålen maskine

- Det er tit, at de professionelle tyve lige stiller de stjålne maskiner et øde sted for at se, om ejermændene dukker op efter dem. Det er simpelthen for at sikre sig, at de har fået fjernet al sporingsudstyr. Vi var heldige denne gang, at de ikke var nået at flygte over alle bjerge med vores minilæsser, og vil gerne sige tusind tak til alle dem, der har holdt et vågent øje. Det har været en stor hjælp, siger Rene Würtz.