Åen bremsede i Kirstens baghave

Hun har boet i huset i 30 år, og selv om hun efterhånden er blevet helt vant til, at Faxe Å, der løber parallelt med hendes baghave, svømmer over, så har det aldrig været så slemt, som det blev onsdag.

- Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at det har stået så højt, som det gjorde i går. Jeg er jo vant til, at vandet i åen kan stige, men jeg er også vant til, at vandet hurtigt trækker sig tilbage igen. Det gør det godt nok ikke denne gang, og jeg kan da godt være lidt nervøs for, at det pludselig kan begynde at stige igen, siger hun.