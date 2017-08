Arkivfoto Foto: THOMAS OLSEN

92-årig sigtet for at have pistol

Faxe - 24. august 2017 kl. 10:33 Af Christina Ledertoug Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 92-årig mand fra Faxe Ladeplads blev onsdag sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Det skete, efter at politiet efter et tip fandt en signalpistol med ammunition hos den 92-årige, som forklarede til betjentene, at han havde pistolen som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at han blev udsat for et overfald. Signalpistolen blev beslaglagt på stedet.