76-årig alvorligt kvæstet

Haslev: Det lignede et uskyldigt fald, men viste sig at være ganske alvorligt, da en 76-årig kvinde på cykel torsdag aften væltede i krydset ved Lysholm Allé og omfartsvejen.

- Hun bliver så vidt vi kan regne os frem til, ramt af sidespejlet på en bil. Føreren af bilen, en lokal mand, standser og taler med kvinden og bliver overbevist om, at der ikke er sket noget. Først da hun er ankommet til Slagelse Sygehus for at få behandlet sine knubs, konstateres det, at hun er kommet så alvorligt til skade, at hun overflyttes til Rigshospitalet, fortæller vagthavende Jørgen Christensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.