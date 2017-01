50 hurraer for Humlebo

- Vi arbejder også meget med sproget og samarbejder med plejecentret på Tycho Brahesvej, hvor vi kommer og synger for beboerne. Og de besøger også Humlebo. Vi går Lucia-optog hvert år og holder påskefrokoster. Og 26. januar har skal vi have vores faste nytårskur om aftenen, hvor den røde løber rulles ud for børnene, der kommer til en toretters middag i fine kjoler og skjorter med slips for at fejre det nye år, fortæller Anja Ilsø.