44-årig sigtet for drabsforsøg med køkkenkniv

Et skænderi mellem et ægtepar i skilsmisse kammede torsdag aften fuldstændig over og endte ifølge politiet i slagsmål mellem den 44-årige mand, og hans 48-årige hustru. Slagsmålet kulminerede ifølge sigtelsen i, at den 44-årige mand stak og skar sin 48-årige hustru flere gange i halsen med en stor køkkenkniv, som anklageren medbragte i retten fredag.

Skåret i Halsen

Konen er fortsat indlagt på Køge sygehus, hvor hun bliver behandlet for sine skader. Den 44-årige er sigtet for at have angrebet hende så voldsomt med kniven, at halsmusklen i kvindens venstre side er skåret over, ligesom hun i højre side har stiksår i både halsen og brystet. Derudover har kvinden flere afværgelæsioner på armene, formentlig efter at have forsvaret sig mod kniven.