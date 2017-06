De nye Chromebooks bliver allemandseje for eleverne på kommunens skoler.Foto: Morten Overgaard

2579 børn får nye computere

Faxe - 30. juni 2017 kl. 16:32 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er i øjeblikket stor forskel på, hvilke computere eleverne på kommunens skoler arbejder på. Skolerne har selv stået for indkøb af computere til eleverne, og derfor er der ikke blevet koordineret, hvilke computere, det var smart at købe. Derudover er der kun indkøbt computere til omkring 70 procent af kommunens elever, og resten har derfor medbragt deres agne maskiner.

Det skal dog være slut nu, mener uddannelsesudvalget i Faxe Kommune. De foreslår nemlig en model, hvor kommunen fremover skal stå for at skaffe computere til eleverne.

- For to år siden blev jeg gjort opmærksom på en skævvridning i forhold til it-løsningerne på de forskellige skoler. På vestskolen har man været rigtig gode til at indkøbe de rigtige computere, men der var ikke en ens linje på alle skoler, så vi har været i dialog med administrationen om, hvordan man smartes kunne løse udfordringen, siger udvalgsformand, Jonas Kristinsson (V).

Kommunen skal nu anskaffe sig 2.579 Chromebooks, som eleverne skal bruge fremover og 399 LapTops til lærerne, der også kan glæde sig til at få nyt hardware. Men i stedet for at købe it-udstyr, som hurtigt bliver slidt eller forældet, vil kommunen lave en leasingaftale, så det er muligt at følge med udviklingen.

- I øjeblikket er det så billigt at lease, at det næsten ikke kan betale sig andet. På den måde kan man også sikre sig, at computerne bliver udskiftet hvert fjerde år, siger Jonas Kristinsson.

Investeringen løber ifølge udvalgsformanden op i 6,9 millioner kroner, men pengene skal ikke findes, for de er faktisk allerede afsat.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge fredag 30. juni og i Sjællandske Næstved mandag 3. juli.

