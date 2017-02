2000 spørges om sundhed

- For os er det et redskab til at planlægge og målrette vores tilbud til borgerne. Vi får et billede af, hvor det er vigtigt at sætte ind. Resultaterne fra forrige undersøgelse var medvirkende til at vi udviklede et kursus for personer med symptomer på stress, vi skærpede vores indsats overfor storrygere, og arrangerede foredrag om bedre søvn, tilføjer hun,