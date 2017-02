20 talenter vintertrænede i HFC

- Det vigtigste er, at de er motiverede for træningen, og at jeg møder dem. Mange af dem skal jo blive og udvikle sig i deres egne klubber. Og så måske senere spille i Køge, siger HB Køges talenttræner Steen Knudsen om de unge fodboldtalenter årgang 2004-2006, der kommer fra Haslev FC, Rønnede IF, Faxe Ladeplads IF, Faxe BK, Karise, Bjæverskov, Dalby GIF og Holmegaard BK.