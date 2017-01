En 17-årig er to gange blevet overfaldet af en 19-årig mand, som mener, den 17-årige har voldtaget den 19-åriges søster. Foto: Free/Colourbox

19-årig overfalder 16-årig for voldtægts-mistanke

Faxe - 13. januar 2017 kl. 11:09 Af Ritzau og Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To gange er en 16-årig dreng fra Haslev angiveligt blevet overfaldet af en 19-årig mand. Det fremgår af anklagemyndighedens sigtelse mod den 19-årige.

Senioranklager Mariam Khalil fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vil fredag eftermiddag kræve den 19-årige varetægtsfængslet.

- Han mener, at den forurettede har voldtaget hans søster. Det er det, der ligger bag, fortæller Mariam Khalil.

Den 16-årige blev torsdag overfaldet ved Faxe Ungdomsskole i Haslev. I forbindelse med afhøringen fortalte han, at han tilbage i december var offer for et andet overfald.

Det foregik på en parkeringsplads ved Vesterled, også i Haslev. Gerningsmanden var den samme.

Ved overfaldene er der blevet brugt knytnæveslag og spark. Der har også været en kniv inde i billedet.

- Derudover er der rejst sigtelse for, at den forurettede er blevet truet til ikke at sige noget til politiet, fortæller Mariam Khalil.

Senioranklageren fortæller, at den 16-årige har været sigtet for voldtægten af den 19-åriges søster. Men sigtelsen mod ham er frafaldet.

- Den 19-årige sigtes for kvalificeret vold for overfaldet i december. Det var angiveligt rigtig grimt med mange slag og mange spark. Overfaldet torsdag var med knytnæveslag og knærspark, fortæller vagthavende ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Jørgen Christensen.

Den 19-årige bliver fredag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Næstved. Her skal en dommer tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den 19-årige.

Ifølge Mariam Khalil er den sigtede tidligere straffet for vold. Det er blandt andet derfor, at anklagemyndigheden vil have ham fængslet.

Ifølge retsplejeloven kan der være grundlag for at fængsle folk, hvis der er en risiko for, at de på fri fod vil begå ny kriminalitet.

Den bestemmelse kommer blandt andet i spil, når folk tidligere er dømt for noget lignende, eller hvis de - som i denne sag - er sigtet for flere lignende forhold.

