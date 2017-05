16 gange imod ensretningen

Fredag mellem klokken 15.16 og 18.22 har politiet igen kontrolleret kørslen imod ensretningen på Bregentvedvej i Haslev, hvor 19 køretøjer blev standset og kontrolleret.

16 bilister blev herefter sigtet for at køre imod ensretningen, en blev sigtet for ikke at have spændt sikkerhedsselen, en blev standset på en ulovlig knallert, og der blev afsløret en spritbilist.