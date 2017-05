11 uger i gips satte skakspillet i gang

- Det der gør en god skakspiller er evnen til at bevare fokus og tænke strategi. Og så skal man huske, at modstanderen trækker hver anden gang. Man skal helst kunne forudsige modstanderens næste træk, siger Lars Christensen, der ynder at spille åbningen kongegambit med en slagudveksling, hvor hvid får terrænovervægt ved at ofre en bonde eller to.