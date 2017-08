Se billedserie Foto: Anders Ole Olsen

- Jeg ønsker mig en tidssvarende svømmehal

Faxe - 06. august 2017 kl. 11:15 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forhandlingerne stod på i månedsvis. Om der mon ikke kunne findes en måde, hvor Haslev Hallerne kunne overtage ejerskab og drift af Haslev Svømmehal.

Men nej. Forhandlingerne endte uden resultat, og administrationen er nu i gang med at udtænke nye, fremtidssikrede løsninger for Haslev Svømmehal.

- Der er ikke ret meget, jeg hellere vil end eje og drive en svømmehal. Men vi tør simpelthen ikke stå inde for Haslev Svømmehal. Den er i alt for dårlig stand, siger Jens Juul.

Han er formand for Haslev Hallernes bestyrelse, og hans opråb til Faxe Kommunes erhvervs- og kulturudvalg - og dermed til byrådet er klart:

- Se at få vedtaget byggeriet af en ny svømmehal, så den kan stå klar om fire-fem år. For den nuværende holder ikke ret mange år endnu, konstaterer Jens Juul.

I forbindelse med forhandlingerne om Haslev Hallernes mulige overtagelse af Haslev Svømmehal blev der foretaget en bygningsgennemgang. En gennemgang, der viser, at der blandt andet under børnebassinet er problemer med betonen. Og vurderinger, der lyder på at bygningerne har en forventet levetid på »op til 10 år«.

- Der er så mange ubekendte med Haslev Svømmehal, at vi ikke skal have fingre i den. Men en ny, tidssvarende svømmehal, det vil vi gerne have, siger Jens Juul.

Formanden for erhvervs- og kulturudvalget, Dorte Nybjerg (V), mener - ligesom Jens Juul, at det er ved at være høje tid at der bliver truffet en politisk beslutning.

- Med de oplysninger, vi har om Haslev Svømmehals tilstand, så er det på et eller andet tidspunkt - formentlig i den byrådsperiode, der begynder om et halvt års tid - behov for at der bliver truffet en beslutning; og at man fra politisk side begynder at sætte penge af til projektet.

- Og at man indtil da husker at sætte penge af til de nødvendige reparationer, minder Dorte Nybjerg om.

