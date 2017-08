- Hvad skal huset bruges til?

Kulturhusgruppens kulturhusweekend på Kultunariet i Haslev indeholdt en spændende debat med et panel bestående af Grethe Olsen, der leder det religiøse galleri og kursuscenter Emmaus, talsmanden bag Haslev Festdage, Frank Månsson, byrådspolitikerne Nadia Bruun Thurø (EL) og Nellie Bradsted (V) og spidskandidat for Radikale Venstre, Nicolaj Lund Jensen.

Frank Månsson fortalte, at han som koncertarrangør på sine beværtninger i Haslev, desværre igen og igen oplevede, at der ikke kom de 150 mennesker, som det kræver at få økonomi i at hyre et godt band.