Fremover er det kommunen, der skal betale for oprettelse af ekstra 0.-klasser, hvis det står til Borgerlisten, Vestre og Dansk Folkeparti.Foto: Morten Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: - Det er ikke skolernes regning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Det er ikke skolernes regning

Faxe - 27. juli 2017 kl. 12:06 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn i Faxe Kommune skal have muligheden for at starte i den skole, der ligger tættest på deres hjem, og derfor har man fra kommunens side valgt, at der skal oprettes nok 0.-klasser til alle på kommunens skoler.

Det er dog ikke gratis, og de 1,5 millioner kroner, de ekstra klasser koster, skal indtil videre betales af skolerne selv. Det har ifølge administrationen nogle konsekvenser for skolerne service-niveau, og det betyder, at der vil være færre timer med holddannelse og specialundervisning, at der vil være råd til færre inklusionspædagoger ligesom lejrskoler og udflugter vil være begrænsede eller helt forsvinde. Derudover vil der i højere grad blive brugt vikarer, og det er et emne, der har været ofte debatteret i udvalget.

Borgerlisten mener dog ikke, at det er skolernes ansvar at betale for de ekstra klasser, og derfor stillede de et forslag til styrelsesvedtægterne, der skal placere regningen for de ekstra klasser på byrådets budget.

- Jeg synes ikke, det er retfærdigt, at skolerne skal betale for de ekstra klasser. Vi er nogle politikere, der har valgt, at der skal oprettes ekstra klasser, og så må det også være vores opgave, at betale regningen, siger Martin Hillerup fra Borgerlisten.

Socialdemokratiet valgte at stemme imod ændringsforslaget, men det er ikke fordi, de er imod at lade de 1,5 millioner kroner indgå i kommunens budget. De peger på, at det kan blive svært at gennemføre efterårets budgetforhandlinger, hvis man allerede har taget en del beslutninger på forhånd.

- For os er det principielt, at når vi har en budgetprocess i gang, så skal man tage tingene i den forbindelse. Vi mener, at forslaget skal indgå i budgetforhandlingerne på lige fod med andre budgetforslag, for hvis man låser sig fast på forskellige forslag på forhånd, risikerer man at sætte budgetforhandlingerne under pres, siger Camilla Meyer (S).

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der er bragt i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge onsdag 24. juli og i Sjællandske Næstved 25. juli.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink