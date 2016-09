Hvis man er YouSee-kunde og modtager radiosignalet her fra, skal man finde på noget nyt fra februar næste år. Her slukker Yousee nemlig for radiosignalet. (arkivfoto)

YouSee-kunder skal finde stueantenne frem til radioen

Fra februar slukker YouSee nemlig for radiosignalerne, fordi pladsen skal bruges på mere datatrafik. Det oplyser selskabets vicedirektør Jacob Mortensen, der henviser til, at dataforbruget vokser med godt 50 procent om året, så der er ved at være pladsmangel på kablerne.

Hvis man er blandt de godt 1,3 millioner danskere, som modtager tv- og radiosignaler fra landets største distributør af den slags, Yousee, skal man måske lige bruge et øjeblik på at undersøge, hvor ens radio henter signal fra.

- Og derfor vælger vi at lukke for FM-radio for at gøre plads til den næste generations bredbånd.

- Der er en begrænset mængde plads i kabelnettet, og der er ikke plads til både højhastighedsbredbånd og den gamle FM-teknologi, der optager uforholdsmæssig meget plads. Det tager vi nu konsekvensen af, siger Jacob Mortensen.

YouSee ved i øjeblikket ikke præcist, hvor mange af selskabets kunder, der ud over tv-signalerne også bruger de radiosignaler, som selskabet i dag sender ud via antennekablerne.

- Vi har undersøgt, at omkring 300.000 af vores kunder har sluttet radioen til vores signal, men vi ved, at de ikke alle bruger det, siger Jacob Mortensen.

Han erkender, at YouSee nu står foran en større informationsopgave i forhold til at forklare de flere hundrede tusinde kunder, hvorfor de risikerer at møde en mur af stilhed, når de tænder for radioen til februar.

- Men vi står klar med løsninger, der kan hjælpe dem. Blandt andet vil vi tilbyde, at de kan få en stueantenne, som kan fange FM-signalerne for dem, siger Jacob Mortensen.

YouSee forhandler ifølge vicedirektøren med detailkæder, så kunderne kan blive tilbudt at købe tekniske løsninger på problemet. Det kunne for eksempel være en boks, der kan hive radiosignalerne ned i stuen.