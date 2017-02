William Demants karismatiske direktør stopper efter 25 år

Efter at have tegnet selskabet i 25 år træder Niels Jacobsen nu væk fra William Demant Holding.

Den ikoniske direktør for William Demant Holding, Niels Jacobsen, der har stået i spidsen for selskabet i 25 år, stopper. Han bliver direktør for William Demant Holding Invest, Oticon-fondens investeringsselskab.

- Det har været en stor glæde at arbejde i koncernen og stå i spidsen for William Demant Holding, og jeg glæder mig over den positive udvikling, selskabet har været igennem de sidste 25 år.

- Nu ser jeg frem til at koncentrere min indsats i William Demant Invest, skriver Niels Jacobsen i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen omsatte Oticon for 477 millioner kroner og havde et nettoresultat på ni millioner kroner, da Niels Jacobsen kom ind. Torsdag kunne William Demant Holding præsentere en omsætning på 12 milliarder kroner.

Niels Jacobsen er kendt for at kunne være en skarp herre, og der har ingen tvivl været om, hvem der havde roret i virksomheden.

- Måske bliver det lidt for direkte engang imellem. Men de fleste vænner sig til det, sagde Niels Jacobsen til branchemediet Medwatch i 2012 om sin måde at kommunikere på.

Den direkte kommunikation er ikke noget, blot medarbejderne i William Demant Holding har skullet vende sig til. Uden at have været en skarp offentlig profil har Niels Jacobsen haft en stor indflydelse på dansk erhvervsliv.

Ved siden af sit arbejde som direktør har han blandt andet været bestyrelsesformand for Lego, Lego-familiens pengetank Kirkbi og næstformand i bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk.

Uden for erhvervslivet er Niels Jacobsen gift med højesteretsdommer Vibeke Rønne og har fire børn og fire børnebørn.

Niels Jacobsens afgang betyder, at nuværende driftsdirektør Søren Nielsen bliver administrerende for William Demant Holding.

- Jeg er stolt og beæret over at få lov at stille mig i spidsen for en fantastisk virksomhed, som år efter år har leveret gode resultater, skriver han.

Også i bestyrelsen bliver der rykket rundt. Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen overlader sin plads til Danfoss' administrerende direktør Niels B. Christiansen.