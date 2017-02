Voldgiftsnederlag giver DR hul i kassen på 45 millioner

Den selvbetalte frokost var et element i en økonomiplan, der indeholdt besparelser for sammenlagt 161 millioner kroner årligt.

Det var en streg i regningen for økonomiafdelingen i Danmarks Radio, at en voldgiftskendelse onsdag underkendte muligheden for at lade de ansatte betale deres frokost selv.

DR havde beregnet værdien af de ansattes frokost til 45 millioner kroner, men de penge mangler altså nu i regnestykket.

Det er dog uklart, hvad det præcis kommer til at betyde for driften og for de ansatte, siger økonomidirektør Nikolas Lyhne-Knudsen.

- Vi har fået kendelsen i dag, og nu skal vi så have lave en revideret økonomiplan, så vi fortsat sikrer, at der er balance i DR's økonomi.

- Det arbejde går først i gang nu, og derfor er det for tidligt at sige noget om, hvor det bærer hen, siger direktøren.

Voldgiftsretten slog i sin kendelse fast, at frokostpausen er et overenskomstanliggende.

Derfor er det nærliggende, at spørgsmålet vil dukke op igen ved forårets overenskomstforhandlinger, og at DR vil forsøge at finde andre besparelser ved den lejlighed.

Nikolas Lyhne-Knudsen vil dog ikke umiddelbart kæde de manglende besparelser og overenskomsten sammen.

- Overenskomstforhandlinger har jo altid betydning for en virksomheds økonomi.

- Men dem tager vi ved forhandlingsbordet, og så arbejder vi sideløbende med økonomiplanen, siger han.

Besparelserne på 161 millioner kroner blev meldt ud i forbindelse med, at DR i den mediepolitiske aftale for 2015-2018 blev pålagt at finde besparelser i størrelsesordenen to procent.

Det gik blandt andet ud over Underholdningsorkestret og en række programmer, der blev nedlagt.