Vismændene foreslår en alternativ metode til at begrænse udledningen af kvælstof i havene. Det skal ske ved at pålægge afgifter på landmænds brug af gødning.

Vismænd foreslår nyt system for kvælstofregulering

Målet er at efterleve kravet om at reducere udledningen af kvælstof frem mod 2027.

Vismændene foreslår, at man fremover lægger en afgift på brugen af gødning.

Afgiften skal dog ikke kun beregnes i forhold til den mængde kvælstof, der tilføres jorden.

Derimod skal man skrue afgiften sådan sammen, at den tager højde for den skadevirkning, som det udvaskede kvælstof kan have på havmiljøet.

Det vil i praksis sige, at det bliver langt dyrere at gøde jorden i områder, hvor kystvandet er særligt sårbart over for forurening, eller hvis jordbunden eller afgrøden betyder, at der udledes mere kvælstof i havet.

Men det vil omvendt også betyde, at der er landmænd, som helt slipper for at betale afgift.

- Samfundsøkonomisk er det den billigste måde at nå reduktionsmålene på.

- Set fra landmandens synspunkt er det et enkelt system, vi lægger op til. Det lægger ikke begrænsninger på, hvordan den enkelte landmand driver sin gård, herunder hvor meget gødning han bruger, siger miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen.

Vismændene kommer ikke med bud på, hvad man skal bruge provenuet fra dyrkningsafgifterne til.

En mulighed er at tilbageføre afgifterne til landmændene. Så skal det i givet fald ske på en måde, som ikke griber ind i den incitamentsstruktur, der er opstillet.

Som reglerne er i dag, er der ingen afgift på brugen af kvælstof.

Hver landmand får derimod tildelt en mængde gødning, som er beregnet ud fra den mest økonomiske dyrkningsmetode på en given mark med en given afgrøde.

Fra denne optimale mængde har der været fratrukket en procentdel svarende til den mængde kvælstof, så den samlede reduktion i hele landet svarer til de mål, man har sat op.