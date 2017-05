Vismænd: Giv skatterabat til højtuddannede udlændinge

Derfor bør man sørge for at gøre det mere attraktivt for dem at søge til Danmark for at arbejde, konkluderer vismændene tirsdag i en ny rapport.

Blandt de konkrete forslag er at droppe topskatten for udlændinge i de første fem år, hvor de bor her.

Det viser sig nemlig, at højtuddannede udlændinge, der kun er her midlertidigt, slet ikke gør brug af mange de offentlige servicetilbud, som skatterne er med til at finansiere.

- Det høje danske skattetryk kan dermed i mindre grad retfærdiggøres for udlændinge, der arbejder i Danmark, end for indfødte, der permanent bor her, hedder det i rapporten.

Vismændene anbefaler desuden, at man sænker grænsen for, hvornår udlændingene kan få arbejdstilladelse. Lige nu kræver det en årsindkomst på 408.800 kroner.

Internationale undersøgelser viser nemlig, at der også er gevinster ved udenlandsk arbejdskraft i mellemindkomstgrupper.

Til gengæld foreslår vismændene, at man strammer op over for de mange udenlandske studerende, der kommer til landet.

Det viser sig nemlig, at meget få af dem bliver her efter endt uddannelse, og så får vi ikke meget ud af den investering.

En løsning på problemet kunne være at øge udlændinges egenbetaling for uddannelsen, samtidig med at man indfører et ekstra beskæftigelsesfradrag, som blev udløst efter endt uddannelse.

I praksis kunne det foregå på den måde, at den udenlandske studerende kunne låne til egenbetalingen af staten undervejs i uddannelsen og siden ville kunne afdrage på lånet med skatteværdien af det særlige fradrag.

Vismændene understreger også, at det ikke er alle udlændinge, der bidrager positivt til økonomien.

Der er således ikke overbevisende argumenter for at give arbejdstilladelse til én, som forhindrer en indfødt dansker i at få arbejde.

Det gør sig typisk gældende for lavindkomstjobs og rammer ufaglærte.