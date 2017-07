Virksomhedskongernes netværks-forum har rod i regnskabet

Board Network er et selskab, der laver netværk for bestyrelsesmedlemmer og afholder flere arrangementer for sine medlemmer. Et medlemskab står i 10.000 kroner årligt før moms.

Bestyrelsesnetværket Board Network, der omtaler sig selv som "Danmarks mest eksklusive bestyrelsesnetværk", har aflagt et regnskab for 2016, som er fyldt med fejl og anmærkninger fra revisoren.

Board Networks rådgivende udvalg har kendte medlemmer som Jens Moberg, bestyrelsesformand i PostNord og Grundfos, og Eivind Kolding, tidligere direktør for Danske Bank.

Men regnskabet for den celebre klub får drøje hug fra revisoren, der slet ikke giver en konklusion på regnskabet.

For det første er egenkapitalen negativ, og revisor har ikke set en acceptabel plan for, hvordan det skal ændres.

Derudover er der en stribe deciderede lovbrud, der kan ende med straf til ejeren.

- Selskabet har i strid med selskabsloven paragraf 210, stk. 1, ydet et lån til selskabets kapitalejer, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

- Selskabet har i strid med kildeskatteloven ikke indeholdt og indberettet skat heraf, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

- Selskabet har i strid med momsloven indberettet urigtige momsangivelser til Skat, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

- Selskabet har i strid med årsregnskabsloven ikke udarbejdet årsrapporten rettidigt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar, remser revisor op.

Ejeren af Board Network, Jacob Stengel, siger til Børsen:

- Vi kan aldrig være tilfredse med at komme med et regnskab med anmærkninger.

Han understreger, at der ikke er fare for, at virksomheden går konkurs.

Ifølge regnskabet har selskabet ydet et lån til Jacob Stengel, hvilket er i strid med selskabsloven.

- Vores lønindberetning har ikke været lavet rigtigt. Derfor er det rent teknisk kommet til at stå, som om det har været et lån i stedet for almindelig løn. Det er selvfølgelig forkert, forklarer Jacob Stengel til Børsen.