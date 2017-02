Artiklen: Virksomheders reklamer optræder i YouTube-klip fra IS

Det skriver Berlingske, som har fundet en række eksempler, hvor annoncer for danske virksomheder som Telmore og Forbrugerrådet Tænk fremtræder i YouTube-klip med blandt andet den officielle hymne for Islamisk Stat.

Peter Kruse, der er IT-sikkerhedsekspert hos CSIS, forklarer til Berlingske, at hvis man som firma betaler for en onlinekampagne, så er det kompliceret at sige, hvor den ender.

Det afhænger nemlig af en lang række ting som interesser, geografi og hvilke hjemmesider man besøger. Han fortæller, at der kan gå penge fra annoncøren til den, der har lagt klippet op.

Derfor kan virksomhederne, uden de er opmærksomme på det, komme til at sende penge til terrororganisationer, når de køber annoncer på YouTube.

Google, der ejer YouTube, fortæller, at der er retningslinjer for, hvilket indhold man tillader reklamer på.

- Når det kommer til indhold på YouTube, har vi klare retningslinjer, der forklarer, hvilke typer af indhold vi tillader, og vi fjerner videoer, som er blevet anmeldt af brugerne, hvis indholdet ikke overholder vores regler, lyder det i en skriftlig kommentar fra Google til Berlingske.

Berlingske ved ikke, om pengene fra danske annoncører rent faktisk er endt hos terrorceller, men det kan være tilfældet.

Professor og koranforsker Thomas Hoffmann fra Københavns Universitet har set de IS-videoer, som danske virksomheders reklamer optræder i. Han bekræfter, at videoerne er materiale fra Islamisk Stat.

- Det er en officiel IS-hymne, der på engelsk hedder "The Clashing of Swords". Man kan kalde den deres nationalsang, siger han om en af videoerne til Berlingske.

Forbrugerrådet Tænk, som er en af de virksomheder, der optræder i en reklame for en IS-video, kalder det for foruroligende, hvis firmaets kampagne er havnet der.

-Hvis vores annonce bliver brugt på typer af indhold, som vi via vores bureau har frabedt os at blive bragt i sammenhæng med, synes jeg, at det er dybt problematisk, siger firmaets medlemschef, Jeanette Hartz.