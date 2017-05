Klaus Rønholt, ny formand for DI Sydsjælland, er indstillet på, at virksomhederne skal gøre mere for at få skoleelever på besøg, så de kan se og høre om jobmuligheder. Privatfoto

Virksomheder skal være mere attraktive

Erhverv - 16. maj 2017

sydsjælland: - Gennemsnitsalderen hos os er 54 år, og 24 procent af medarbejderne er over 61 år, fortæller Klaus Rønholt med en anelse modvilje. Han er daglig leder på virksomheden Lhoist Faxe Kalk. I sidste uge blev han valgt som ny formand for DI Sydsjælland, hvor han har lagt sig i selen for at optimere indsatsen og samarbejdet mellem virksomheder og myndigheder - i jagten på unge kræfter. Hurtigt må man konstatere, at han taler med en troværdig stemme i den sag.

- Vi har meget erfarne og stabile medarbejdere, men en dag stopper festen. Og det gælder mange virksomheder. Hver tredje virksomhed i Sydsjælland har søgt forgæves efter medarbejdere inden for det seneste år. Derfor må vi yde mere. Vi får ikke uddannet nok faglærte, Og der mangler også medarbejdere med videregående uddannelser såvel som ufaglærte, siger Klaus Rønholt.

Fælles indsats

For at gøre det mere attraktivt for de unge at søge mod virksomheder uden for de helt store byer peger han på flere muligheder, men de har til fælles, at flere parter skal løfte i flok.

- Vi har snakket om, at vi virksomheder skal prøve at snakke sammen, når vi ansætter unge. Det ikke er optimalt at ansætte én. De unge vil gerne være i et dynamisk miljø, så vi skal helst ansætte flere ad gangen, siger Peter Rønholt, der også tænker i at skabe et ungemiljø. Det kan være i form af kollegiemiljøer lokalt, som det er kendt fra de store byer.

Et andet samarbejdsfelt er rekrutteringen via jobcentrene, hvor virksomhederne jo ikke kun rekrutterer fra den kommune, hvor virksomheden ligger.

- Det vil være en fordel, hvis kommunernes jobcentre arbejder mere sammen på tværs. Der er et forbedringspotentiale, påpeger DI Sydsjællands nye formand. Det er helt i tråd med et af de 22 forslag, DI for nylig præsenterede for at skabe bedre rammer for vækst og udvikling i Danmark.

Mere dansk

Formanden har tillige en vision om, at flere flygtninge og indvandrere skal i beskæftigelse. Han mener, det er for få af dem, der ender i et ordinært arbejde. Derfor opfordrer han til et bedre samarbejde mellem sprogskoler, jobcentre og virksomheder.

- Vi skal blive bedre til at lære dem sproget - at træne dem - og vi skal turde at stille krav til dem. De skal være i stand til at læse en sikkerheds- og en arbejdsinstruks, siger Klaus Rønholt, der generelt er optaget af, at opsvinget ikke skal gå uden om Sydsjælland.