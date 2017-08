Vingeskudt PostNord bringer solen frem for North Media

Det fortæller ordførende direktør og finansdirektør Kåre Wigh oven på selskabets regnskab for første halvår, der uvant viser stor vækst for North Media-datterselskabet FK Distribution:

- FK Distribution har indgået en række kundeaftaler i første halvår, og vi forventer, at der kommer flere i andet halvår, og at det vil give en betydelig resultatfremgang i 2018.

- PostNord har meldt ud, at de omlægger deres model per 1. januar 2018.

- Det betyder formentlig, at de er ude af markedet for tryksager og ugeaviser. Det har nok været det, der har gjort, at vi har kunnet lave en række nye aftaler, siger Kåre Wigh.

PostNord, der lider runder store problemer med underskud og en usikker fremtid, meldte i foråret ud, at man ikke længere vil omdele tryksager på specifikke ugedage.

I North Medias regnskab skrives det, at "dermed har PostNord formentlig trukket sig ud af væsentlige dele af markedet".

Allerede i første halvår er effekten klar. FK Distributions omsætning er steget med 36 procent til 310 millioner kroner, og driftsresultatet er mere end tredoblet til 13,9 millioner kroner.

Det er en helt anden virkelighed end i 2016, hvor FK Distribution kæmpede med et presset marked og beskyldte PostNord for unfair konkurrence og for prisdumping.

- Der er andre spillere på markedet, men PostNord var og er den største konkurrent.

- Det er for tidligt at sige, hvordan markedet vil reagere, og jeg kan ikke sige noget om, hvor stor en fremgang vi forventer.

- Men vi er gået i gang med at omstille hele produktionsapparatet for at kunne håndtere den mervolumen, der kommer, siger Kåre Wigh.