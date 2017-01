Vindmøllevingerne havde knap så meget fart på i 2016

Manglende vind betød, at vindmøllernes andel af det samlede elforbrug faldt sidste år.

Energinet.dk har beregnet, at vindenergi sidste år udgjorde 37,6 procent af det samlede danske strømforbrug, og det er 4,4 procentpoint lavere end i 2015, hvor det omvendt var ret blæsende.

Det betyder, at vindmøllerne ikke kom på nær så meget arbejde som sidste år, og det gik ud over produktionen af vindkraft.

Dermed blev der sat en stopper for en otte år lang serie, hvor vindandelen af det danske strømforbrug satte rekord hvert år.

Nedgangen kommer dog ikke bag på Carsten Vittrup, der er rådgiver i Energinet.dk's afdeling for forskning og udvikling.

- Sidste år var et af de mindst blæsende i nyere tid, og da der heller ikke er blevet sat mange nye møller op, så er det ikke overraskende, at 2016 ikke blev et rekordår, siger han.

Hvis man sætter et normalt vindår til indeks 100, ender 2016 omkring indeks 90, mens man i 2015 nåede op på index 114.

Uanset vindmængden ser det dog ud til, at 2017 kan blive et nyt rekordår.

Det skyldes, at tre havvindmølleparker har udsigt til at blive taget i drift.

Det drejer sig om Horns Rev 3 i Vesterhavet ud for Esbjerg og de kystnære parker Vesterhav Syd og Vesterhav nord ud for Ringkøbing og Harboøre.

At vindmøllernes produktion varierer kraftigt over tid, understreges også af statistikkerne for de enkelte dage i 2016.

Eksempelvis udgjorde vindenergi kun 1,0 procent af elforbruget 16. juni, mens det tilsvarende tal for 17. april hed 103,6 procent.

Ud af årets 8760 timer var vindmølleproduktionen samlet set større end det totale danske elforbrug i 317 timer.