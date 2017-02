Vindmøllegiganten Vestas slog alle rekorder i 2016

Et gunstigt marked og en lind strøm af ordrer giver bundlinjerekord i Vestas, der venter lidt svagere 2017.

Den danske vindmøllegigant Vestas kom ud af 2016 med ny rekord for ordrer, nettoresultat og omsætning. Topchef Anders Runevad er "ekstremt tilfreds", lyder det i en meddelelse fra Vestas.

- Alle regioner bidrog til de stærke resultater og understreger endnu engang værdien af Vestas' globale tilstedeværelse, siger Anders Runevad i meddelelsen.

Et gunstigt marked er medvirkende årsag til årets succes, lyder det i meddelelsen.

Omsætningen landede på 10,2 milliarder euro mod 8,4 milliarder euro i 2015. Resultat før skat blev knap 1,3 milliarder euro mod 925 millioner euro i 2015.

Og bundlinjen - resultatet efter skat - blev rekordhøje 965 millioner euro mod 685 millioner euro i 2015.

Iagttagere af Vestas har især ventet med spænding på det punkt i regnskabet, der handler om Vestas' syn på det kommende år. For spørgsmålet er, om tempoet kan holdes på samme niveau.

- Det har på alle måder været et meget stærkt 2016 for Vestas, og Vestas lægger også op til, at 2017 bliver en lille smule svagere i hvert fald fra starten af året, siger aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank.

- Men når det er sagt, så er Vestas' udmelding for 2017 meget på linje med det, som vi analytikere havde ventet, at selskabet skal levere i 2017, siger han.

For 2017 forventer Vestas en omsætning mellem 9,25 milliarder euro og 10,25 milliarder euro, skriver selskabet i regnskabet.

Og det er ganske godt gået, lyder det.

- Vi har frygtet, at 2016 blev så stærkt på installationer i USA, at Vestas ville opleve et fald i 2017. Det udelukker Vestas heller ikke i den prognose, som selskabet lægger frem.

- Men man fastholder de meget høje indtjeningsniveauer og rentabilitetsniveauer, selv om man kan være i en situation, hvor omsætningen måske ikke bliver lige så stærk.

- I et miljø, hvor stålpriserne er meget høje, er det ganske godt gået, siger Jacob Pedersen.