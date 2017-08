Vindmøllefabrik fyrer 600 medarbejdere i Aalborg

I alt vil 730 medarbejdere på fabrikken, som i dag har 2100 ansatte, blive berørt. 600 ventes afskediget per 30. september 2017, mens 130 vil blive omplaceret på fabrikken.

Det oplyser Siemens Gamesa til Ritzau Finans.

- Vi er kede af det på de mange medarbejderes vegne og håber, at vi med et tæt samarbejde med Aalborg Kommune hurtigt kan få folk videre i beskæftigelse, siger kommunikationschef Jan Kristensen til Ritzau Finans.

- Det er nødvendigt at tage dette svære skifte, for at vores forretning kan forblive konkurrencedygtig og bedre i stand til at reagere på skiftende efterspørgsel fra vores kunder, forklarer han.

Beslutningen skal også ses i lyset af stigende krav til leverandørerne om lokalt produceret indhold på nye markeder. For at nedbringe omkostningerne er det ifølge selskabet også afgørende at få minimeret logistikomkostningerne.

Siemens Gamesa kom i slutningen af juli med et skuffende regnskab for perioden april, maj og juni. Det viste et fald i ordrebogen på 20 procent sammenlignet med udgangen af juni sidste år.

Baseret på leverancerne i 2016 er Siemens Gamesa med en markedsandel på 13,2 procent ifølge konsulentfirmaet FTI verdens næststørste vindmølleproducent efter Vestas.

Vestas sidder på 15,8 procent af det globale marked.