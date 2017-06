Vindmøllebranchens store jobfest: Fedtet er skåret fra

Men her godt ni år senere er branchen for alvor ved at være på rette spor. Brancheorganisationen Vindmølleindustrien offentliggør mandag statistik, der viser, at branchen i 2016 havde sin største jobskabelse i otte år.

- Efter finanskrisen var virksomhederne nødt til at sadle om, og de danske virksomheder er de suverænt bedste til at reducere omkostningerne, siger Jan Hylleberg, der er administrerende direktør i Vindmølleindustrien.

Helt konkret viser tallene, at 5,8 procent flere medarbejdere kunne stemple ind sammenlignet med året før - svarende til 1713 nye medarbejdere.

Jan Hylleberg fortæller, at det særligt er i nabolandene, at den danske vindmølleindustri klarer sig godt.

- I lande som Tyskland, England og Holland har vi rigtig godt fat. Også i USA går det godt, siger han.

I januar blev Donald Trump indsat som præsident i USA, og han er ikke lige så stor fortaler for grøn energi som sin forgænger, Barack Obama.

På den korte bane får det dog ikke betydning for den danske vindmølleindustri, vurderer Jan Hylleberg.

- I de kommende tre til fem år får det ikke den store betydning. Der er allerede et regelsæt, som ligger fast, siger han.

Men hvis man tænker længere ud i fremtiden, kan det dog blive problematisk. Han medgiver, at branchen er nødsaget til at lægge en ny taktik for at være på forkant med præsidenten.

- Vi satser på i stigende omfang at blive uafhængig af politiske beslutninger ved at sikre, at vind bliver den billigste energi - også i USA, lyder det fra Jan Hylleberg.

Beskæftigelsen steg i 2016 i alle fem regioner, men særligt Region Midtjylland gjorde sig positivt bemærket. 61 procent af den samlede omsætning lå da også i den region.