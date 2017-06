Se billedserie Michael Noer-hvarre kan komme højt til vejrs på kort tid og få det helt store overblik og eventuelle små og store skader på eksempelvis en vindmølle. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Video: Drone-virksomhed i rivende udvikling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Drone-virksomhed i rivende udvikling

Erhverv - 18. juni 2017 kl. 08:45 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Michael Noer-Hvarre startede virksomheden DroneInspektion i 2015. Tanken var at forbinde ny droneteknologi med bygge- og anlægsbranchen. Og han var dermed blandt de første til at gribe chancen og bruge dronerne i professionel sammenhæng. Og det giver nu pote, hvor han kan mærke, at han er et skridt foran konkurrenterne.

Droner er nemlig meget mere end blot et sjovt stykke lejetøj - det er et effektivt værktøj. Derfor har Michael Noer-Hvarre startet virksomhed, hvor han flyver med droner for at dokumentere skader på huse eller præsentere områder eller virksomheder. Og senest har han lavet en aftale med både vindmølleindustrien og fjernvarmeindustrien.

Droner er perfekte til at finde fejl og mangler højt til vejrs, hvor det er vanskeligt at komme op for mennesker - men også til hurtigt at få et overblik over lange rørsystemer. Det går nemt og hurtigt med en drone, som er udstyret med et kamera.

- Det, der er det gode ved dronen, er, at den har så mange anvendelsesmuligheder. Den er ikke begrænset til kun et bestemt segment. Den har mulighed for at kunne brede sig, fortæller Michael Noer-Hvarre, der oprindeligt er uddannet blikkenslager, og både kan kalde sig VVS-tekniker og autoriseret VVS-installatør.

I løbet af sommeren bliver Dronesinpektion på Stevns fusioneret med den jyske pendant Dronesystems, som man allerede har et samarbejde med, så der kan tages kunder i hele landet.

- Og netop inden for vindmøller og fjernvarme er der også muligheder for at gå på eksportmarkedet, så vi forventer os meget af den fusion, siger Michael Noer-Hvarre, der regner med at fusionen falder endeligt på plads i løbet af et par måneder.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/283/