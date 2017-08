Her hælder Mikkel Friis-Holm kakaobønner ned i risteren. Han rister de hele bønner og afskaller dem efterfølgende for at undgå at brænde dem. Er de brændt, giver det en bitter smag. Foto: Kim Rasmussen

Vi lærer vores kunder om god smag

- Vi har lavet tre sæt med fire forskellige chokolader med historie og viden indlagt, for vi er nødt til at uddanne vores kunder i, hvordan vores chokolade er blevet til. Hvorfor chokolade kan smage forskelligt.

Han er ekstremt opmærksom på at have styr på forholdene helt ude hos den lille bonde til den færdige chokolade. Bønderne her får mere for at dyrke gode sorter end Fair Trade-bønder ifølge Friis-Holm.