Vi bruger 1600 kroner mere på sommerferien i år

I år lander budgettet på det højeste i dette årti, viser en undersøgelse, som YouGov har udført for Nordea.

Vi kommer i snit til at bruge 15.100 kroner per husstand på årets sommerferie. Det er 1600 kroner mere end sidste år, og sommerferiebudgettet er steget tre år i træk.

- Det er i hovedstaden, at man planlægger de dyreste sommerferier med et gennemsnit på 16.230 kroner per husstand. Lige ved siden af i Region Sjælland er budgettet til årets sommerferie strammest og næsten 4000 kroner mindre, siger forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen fra Nordea om undersøgelsen.

- Noget af forklaringen er, at sjællænderne holder landets korteste sommerferie på hele 2,7 dage kortere end midtjyderne, der holder den længste ferie. Midtjyderne har nemlig i højere grad end andre en forkærlighed for de helt lange ferier på over tre uger, forklarer hun.

Som noget nyt har Nordea også set på, hvad "det grå guld" - de plus 66-årige - bruger på feriebudgettet. Og de trumfer alle andre aldersgrupper med flest planlagte feriedage i udlandet i gennemsnit, nemlig 11 mod det samlede gennemsnit på ni dage.

Seniorerne har også et gennemsnitligt sommerferieforbrug på 16.334 kroner, mens det for hele gruppen af 18-65-årige ligger på 14.815 kroner i snit.

- Bag ved tallet gemmer sig det faktum, at ældre har en forkærlighed for de helt lange sommerrejser til udlandet på mere end tre uger. Det har 11 procent i den gruppe planer om, mens det kun gælder fem procent af alle andre, siger Ann Lehmann Erichsen.

Når familien Danmark holder sommerferie på de hjemlige breddegrader, lander prisen på en tredjedel af, hvad ferien i udlandet koster. Det siger målingen, som også viser, at pengene til ferien er sparet op.

- Kun ganske få rejser for lånte penge, og når det sker, er det kreditkortet, man svinger på turen i udlandet, lyder det fra forbrugerøkonomen.