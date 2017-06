Vestas skal bygge 62 vindmøller til opførelse i Argentina

De mange vindmøller kommer til at have en samlet kapacitet på 220 megawatt.

Med den nye ordre har Vestas modtaget ordrer fra Argentina på i alt 450 megawatt de seneste seks måneder.

Den nye ordre begejstrer Walter Lanosa, administrerende direktør i argentinske Gennaia S.A. - den største leverandør af vindenergi i Argentina målt på samlet kapacitet.

- Vores længerevarende forretningssamarbejde med Vestas giver gode resultater for begge firmaer, udtaler han i en pressemeddelelse tirsdag.

De 62 vindmøller skal sættes op i en vindmøllepark i Chubut-provinsen i det sydlige Argentina.

Vestas har ligeledes tirsdag meldt ud om en ordre på 24 vindmøller fra det græske energiselskab Protergia S.A.

De kommer til at have en samlet kapacitet på 48 megawatt og skal stå i en vindmøllepark i det vestlige Grækenland.

- Vi er meget glade for endnu en gang at arbejde sammen med Vestas om en stor vindmøllepark i Grækenland, siger Dinos Benroubi, administrerende direktør for Protergia S.A., i en pressemeddelelse.

Den nye ordre kommer oveni Vestas' i forvejen store tilstedeværelse på det græske vindenergimarked.

Det danske firma har således i forvejen vindmøller installeret i Grækenland med en samlet kapacitet på 1,3 gigawatt.

- Protergia S.A. er en nøglekunde, og vi er glade for at samarbejde med dem igen og styrke vores markedsførende position i landet (Grækenland, red.), udtaler præsident for Vestas Mediterranean, Marco Graziano.